В Коломне поздравили волонтеров с Днем добровольца Московской области

В Коломне чествовали волонтеров в День добровольца Московской области. Сегодня в городе более полутора тысяч добровольцев.

Движение «Волонтеры Подмосковья» появилось во время пандемии. Пять лет назад немногочисленные активисты начали доставлять продукты и лекарства тем, кто не мог самостоятельно выйти из дома. Теперь волонтеры высаживают деревья, помогают семьям в трудной ситуации, собирают и доставляют гуманитарную помощь, участвуют в организации городских праздников и мероприятий.

«Ребята, вы научили коломенцев не быть равнодушными. Спасибо вам за этот пример. С Днем добровольца Московской области! Пусть ваших сил хватает на все, что вы задумали», — сказал Виктор Верещагин.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.