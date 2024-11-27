В Коломне появится зона для пикника и смотровая площадка

Комиссия по общественным обсуждениям проектов создания комфортной городской среды на территории городского округа Коломна рассмотрела предложения жителей по благоустройству набережной Дмитрия Донского. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Почти 300 жителей фактически приняли участие в составлении технического задания для будущих проектировщиков, которым предстоит разработать концепцию благоустройства этого общественного пространства.

«В 1975 году набережная получила свое рождение, когда микрорайон Колычево начал активно застраиваться. Здесь и сегодня существуют красивые видовые точки, наверное, такими может похвастаться только Коломна. Поэтому стоит задача придать новую жизнь этой набережной. Для того, чтобы в дальнейшем приступить к работе уже по проектированию, необходимо было выслушать мнение самих коломенцев», — сказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Комиссия рассмотрела все предложения и постаралась их структурировать. В итоге сложились основные направления, которые целесообразно реализовать на общественной территории.

Так, коломенцы попросили предусмотреть здесь уличные туалеты, места для отдыха и зону для пикников. Основные видовые точки, по мнению жителей, необходимо непременно оставить, но при этом оборудовать смотровую площадку. Кроме того, в своих пожеланиях они просили предусмотреть площадки для выгула собак, точки общественного питания, зону для проведения культурно-массовых мероприятий, парковку для автомобилей, а также внести в общую концепцию долгосрочного развития территории ремонт спуска на нижний ярус набережной. Еще один важный момент, учесть который предложило спортивное сообщество, — это синхронизация проекта благоустройства с инвестиционным проектом развития горнолыжного спуска, который когда-то работал на набережной.

Решением комиссии все предложенные мероприятия включат в техническое задание для разработки концепции благоустройства и подготовке конкурсной заявки для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.