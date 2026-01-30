В Коломне подвели итоги работы «Мособлпожспаса» за 2025 год

В городском округе Коломна 29 января состоялось совещание, на котором подвели итоги деятельности Московской областной противопожарно-спасательной службы за 2025 год. В мероприятии приняли участие руководители профильных ведомств и сотрудники «Мособлпожспаса», сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Совещание прошло с участием начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Павлова, руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Сергея Самолевского, а также руководства и сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас». Алексей Павлов поблагодарил личный состав за профессионализм и вклад в обеспечение безопасности жителей региона.

В ходе мероприятия были вручены ведомственные награды и почетные грамоты. Медаль «ХХХV лет МЧС России» получили советник начальника Геннадий Пестов, первый заместитель начальника Вадим Беловошин, заместитель начальника Сергей Карпухов, начальник управления по организации пожаротушения Андрей Калгин и начальник территориального управления №11 Виталий Шестаков. Сергей Самолевский вручил почетные грамоты губернатора Московской области и поздравил Геннадия Пестова с присвоением звания «Заслуженный спасатель Московской области».

По итогам 2025 года на территории Московской области произошло 10 чрезвычайных ситуаций и около 40 тысяч происшествий. Пожарные и спасатели приняли участие в тушении 11 771 пожара, в том числе 150 лесных и 80 крупных. В результате поисково-спасательных операций удалось найти живыми 346 человек, из них 31 ребенок.

Специализированные подразделения провели 83 авиационных вылета, обнаружили 127 очагов возгорания, обезвредили 224 взрывоопасных предмета и спасли 115 человек при оказании экстренной медицинской помощи. Всего за год было совершено более 113 тысяч выездов, спасены более 2 тысяч ста человек.

По итогам смотра-конкурса лучшим признано территориальное управление №6 (Ногинское), второе место заняло управление №9 (Шатурское), третье — управление №13 (Ступинское). Среди поисково-спасательных отрядов отмечен ПСО №1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.