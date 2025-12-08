В Коломне подвели итоги онлайн конкурса по компьютерной графике «Символ года 2026»

В Коломне подведены итоги областного онлайн-конкурса по компьютерной графике «Символ года 2026» для людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилого возраста, организатором которого стал комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Конкурс проходил в четырех номинациях и собрал участников из шести социальных центров Московской области — Коломны, Сергиева Посада, Павловского Посада, Серебряных Прудов, Дубны.

Прием работ по компьютерной графике, графическому дизайну, видеороликам, фотомонтажу и коллажам проводился в период с 17 ноября по 4 декабря. Работы отличались высоким уровнем исполнения и оригинальным подходом к раскрытию тематики конкурса. Конкурсанты использовали современные программы и инструменты цифровой графики, создавая яркие и красочные проекты, отражающие итоги года и праздничное Новогоднее настроение.

Победителями конкурса стали:

В номинации «Компьютерная графика («Цифровая визитка 2026 года»)»: Воробьев Александр Александрович (ГБУ СО МО «КЦСО «Сергиево-Посадский»).

В номинации «Графический дизайн»: Макарова Анастасия Игоревна (ГБУСО МО «КЦСОР «Талдомский» г. о. Дубна).

В номинации «Коллаж и фотомонтаж»: Кирьянова Оксана Сергеевна (КЦСОР «Сергиево-Посадский, г. Пересвет»).

В номинации «Видеоролик»: первое место поделили Студия анимации «Пластилиновая ворона» (ГБУ СО МО «КЦСОР «Павлово-Посадский») и Кирилл Некрасов (ГБУСО МО «КЦСОР «Коломенский»).

Кирилл Некрасов — победитель конкурса в номинации «Видеоролик «Символ нового времени», выразил благодарность организаторам и подчеркнул важность участия в конкурсе для роста собственного мастерства: «Для меня этот конкурс стал важным этапом творческого пути, открывающим двери к большим возможностям и интересным проектам! Я надеюсь снова принять участие в будущих конкурсах, стремясь достичь еще больших высот в искусстве компьютерной графики и дизайна».

Победители получили памятные дипломы.

Ведомство содействует в проведении инициатив, направленных на повышение компетентности в области новых технологий и укрепление творческого потенциала среди людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения. Подобные конкурсы предоставляют возможность осваивать передовые цифровые инструменты, воплощать собственные идеи и активнее интегрироваться в современную культурную среду.

