В Коломне Подмосковья подготовили 119 единиц техники к паводку

Смотр сил и средств перед весенним половодьем прошел в городском округе Коломна. К работе в паводковый период подготовили 119 единиц техники и более 250 специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне проверили готовность служб к возможному подъему воды. В смотре участвовали областные организации — «Мособлгаз», «Мособлэлектро», «Мосавтодор», а также местные коммунальные предприятия и пожарно-спасательные части. Специалисты оценили техническое состояние машин, наличие спасательного оборудования и готовность персонала.

«В ходе осмотра проверили техническую исправность машин, их общее состояние, укомплектованность специальным и спасательным оборудованием, а также готовность персонала. Всего к работе в паводковый период подготовлено 119 единиц техники и более 250 специалистов», — рассказал начальник 14 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Роман Костинов.

Этой зимой выпало много снега, однако специалисты не прогнозируют резкого подъема воды, так как таяние проходит постепенно. При этом подтопления возможны в период активного таяния в лесах, когда вода из ручьев поступит в крупные реки.

«Повышение воды и подтопления возможны, когда начнется таяние снега в лесах. Лесные ручьи наполнятся водой, она будет попадать в более крупные реки, и возможен подпор воды, образуются небольшие разливы», — сказал начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации городского округа Коломна Владимир Чучкалов.

За ситуацией следят круглосуточно. В округе установлены шесть датчиков, которые автоматически измеряют уровень воды в реках Коломенка, Москва и Ока и передают данные диспетчерам в режиме онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.