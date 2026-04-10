В Коломне Подмосковья обновят бульвар и аллею к 2027 году

В Коломне 9 апреля представили жителям концепцию благоустройства бульвара 800-летия города и аллеи имени Макеева. Обе территории включили в программу «Формирование комфортной городской среды», работы планируют завершить к юбилею города в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обсуждение прошло в арт-квартале «Патефонка». Концепцию разрабатывали поэтапно: сначала жители направили предложения онлайн, затем подрядчик их проанализировал и представил проект на рассмотрение архитектурно-художественного совета города. Замечания экспертов также учли при доработке.

Проект бульвара 800-летия Коломны предусматривает создание нескольких зон отдыха для людей разных возрастов. Планируется расширить парковочные пространства, высадить дополнительные зеленые насаждения и сохранить склоны, где зимой жители микрорайона Колычево катаются на санках и тюбингах.

На аллее имени Макеева в центральной части города обустроят детскую площадку, спортивный уголок и зону тихого отдыха.

«Ключевой элемент аллеи — бюст легендарного коломенца, дважды Героя Социалистического Труда, создателя научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Виктора Макеева. Специалисты заменят облицовку и постамент, а за монументом обустроят фонтан. Вдоль дорожек появятся удобные зоны отдыха со скамейками, урнами и современным освещением», — рассказала начальник управления градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна Елена Сотникова.

Завершить подготовку проектов планируется в мае. В 2026 году пройдут проектно-изыскательские работы, а основные мероприятия по благоустройству завершат в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.