В Коломне отремонтируют еще один переезд через трамвайные пути

Трамвайный переезд на перекрестке улиц Красногвардейская и Льва Толстого временно закроют. С 24 по 28 ноября МУП «Коломенский трамвай» запланировало провести здесь ремонт асфальтового покрытия, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На графике движения трамваев ситуация не отразится, а вот движение автотранспорта на время ремонта на этом участке дороги ограничат. Водителей просят учитывать это и выбирать пути объезда.

Стоит добавить, что в сентябре в Коломне рабочие муниципального транспортного предприятия завершили ремонт еще одного переезда через трамвайные пути — на перекрестке Окского проспекта и улицы Октябрьской революции.

В планах у МУП «Коломенский трамвай» капитально отремонтировать переезд на пересечении проспекта Кирова и улицы Ленина, а также съезд с Октябрьской революции на улицу Спортивную. В последнем случае путейцы будут использовать резинобетонное полотно.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.