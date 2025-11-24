В Коломне отремонтируют еще один переезд через трамвайные пути
Фото - © Администрация Коломна г.о.
Трамвайный переезд на перекрестке улиц Красногвардейская и Льва Толстого временно закроют. С 24 по 28 ноября МУП «Коломенский трамвай» запланировало провести здесь ремонт асфальтового покрытия, сообщили в пресс-службе местной администрации.
На графике движения трамваев ситуация не отразится, а вот движение автотранспорта на время ремонта на этом участке дороги ограничат. Водителей просят учитывать это и выбирать пути объезда.
Стоит добавить, что в сентябре в Коломне рабочие муниципального транспортного предприятия завершили ремонт еще одного переезда через трамвайные пути — на перекрестке Окского проспекта и улицы Октябрьской революции.
В планах у МУП «Коломенский трамвай» капитально отремонтировать переезд на пересечении проспекта Кирова и улицы Ленина, а также съезд с Октябрьской революции на улицу Спортивную. В последнем случае путейцы будут использовать резинобетонное полотно.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.