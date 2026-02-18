В Коломне открылся обновленный офис Сбера

Клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с подходящими тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования, приобрести умные устройства SberDevices и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.

«Мы создали современное пространство, где каждый человек может быстро решить свои задачи и получить консультацию по самым разным вопросам. Наша цель — это комфорт клиента, поэтому мы продумали каждую деталь: от открытой планировки до зоны для детей. Мы заботимся о том, чтобы визит в банк был не только продуктивным, но и приятным», — сказала заместитель управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Марина Белокрылова.

Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появилась игровая зона для детей.

«Офис преобразился — теперь все удобно и современно», — поделилась своими впечатлениями жительница Коломны Ольга Куранова.