В Коломне открылись елочные базары

В Коломне заработали сразу пять официальных елочных базаров, где можно приобрести красивые новогодние деревья и сопутствующие праздничные товары. Все торговые точки получили официальное разрешение и соответствуют единому стилю оформления проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На елочных базарах можно выбрать свежие елки и сосны, в том числе выращенные в Подмосковье, а также ветви хвойных деревьев для составления букетов и разные праздничные аксессуары.

Два елочных базара работают на площади Советской с разных сторон от торгового комплекса «Глобус», по одному — напротив Запрудского парка, на площади Восстания у торгового центра «Кадо» и на улице Октябрьской революции рядом с торговым центром «Меридиан». Удобное расположение торговых точек позволит жителям разных районов Коломны быстро и комфортно совершить покупку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.