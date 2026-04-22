В Коломне открыли «Вахту памяти 2026» ударом колокола

Поисковый сезон «Вахта памяти – 2026» стартовал 21 апреля у музея Боевой славы в Коломне. В экспедиции отправятся пять отрядов, которые будут работать в нескольких регионах России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла у стен музея Боевой славы. В ней участвовали представители военно-патриотических отрядов, ветераны, депутаты и школьники. Собравшиеся проводили поисковиков и напомнили о значимости их миссии.

Мероприятие началось с минуты молчания, которую объявила заместитель главы городского округа Лариса Лунькова. Ее посвятили памяти Ольги Стружановой — бессменного руководителя отряда «Суворов», внесшей значительный вклад в развитие поискового движения и патриотическое воспитание молодежи Коломны.

В 2026 году в экспедиции отправятся пять отрядов: «Суворов», «Робинзоны во Вселенной», отряд имени Дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева, «Георгий Победоносец» и «Эхо войны». Поисковые работы пройдут в Республике Карелия, Ленинградской, Смоленской, Калужской и Волгоградской областях.

«За годы Великой Отечественной войны 10,5 миллионов воинов не вернулись с полей сражений. И вернуть из забвения каждого — задача колоссальная. Возвращение даже одного имени его потомкам является возвращением частицы нашей общей истории. Это наш общий долг — сохранить память о тех, кто мужественно сражался и погиб, защищая Родину», — сказал председатель совета коломенского офицерского собрания, контр-адмирал Вячеслав Юрченко.

После вручения маршрутных листов с указанием мест раскопок участники по традиции ударили в колокол, отлитый в 2010 году к 65-летию Великой Победы. Его звон в Коломне символизирует начало нового сезона «Вахты памяти».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.