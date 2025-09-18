В Коломне открылась конференция по сохранению малых исторических городов и сел

XVI Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» открылась в четверг в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторами масштабного форума выступили правительство Московской области, администрация городского округа Коломна и российская ассоциация реставраторов при поддержке Минкультуры России.

«Наш город — один из древнейших в России, духовная жемчужина Подмосковья. У нас 519 объектов культурного наследия. 15 лет назад Коломна получила статус исторического поселения РФ. Все это привлекает к нам все больше и больше туристов. Мы готовы обменяться опытом, и наша общая работа станет важным этапом длинного пути. Цель которого — защита главных патриотических ценностей, процветание исторических уголков и сохранение уникального наследия нашей большой страны», — отметил в приветственном слове глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Представители Минкультуры и Мособлнаследия, эксперты, ученые, архитекторы, музейные деятели, реставраторы и делегаты многих малых исторических городов в течение двух дней обсудят многие важные вопросы, в первую очередь, связанные с сохранением объектов культурного наследия и бережной интеграцией истории в современность.

На форуме будут затронуты темы совершенствования законодательства и методик поддержки малых исторических городов и поселений, сохранения аутентичного архитектурного стиля и привлечения инвестиций. Особое внимание будет уделено практическим примерам успешных проектов и международной практике охраны историко-культурной среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.