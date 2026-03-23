В Коломне откроют сквер Блюдечко к лету 2026 года

Сквер «Блюдечко» в Коломне благоустраивают с лета 2025 года, открыть обновленное пространство планируют к лету 2026 года. Работы проходят по региональной программе формирования комфортной городской среды, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Сквер «Блюдечко» — одно из популярных мест отдыха жителей и гостей округа. На территории уже проложена часть пешеходных дорожек, отремонтированы лестницы к конькобежному центру «Коломна». Полностью завершить все работы планируется к концу 2026 года.

В сквере установят навигационные стенды с изображениями Коломенского кремля разных эпох, арт-объекты о забытых местах и историях горожан, а также экспозиции, посвященные Косым и Мельничьим воротам кремля. Проведена облицовка мрамором, смонтированы стальные перила, построена лестница к смотровой площадке и возводится амфитеатр. Сейчас специалисты устанавливают металлокаркас, позже появятся теневые беседки, современные скамейки, качели, урны и павильоны.

Проект предусматривает сохранение существующих клумб и дополнительное озеленение. На верхней террасе высадят фруктовые деревья, в нижней части создадут луга с влаголюбивыми цветами и травами. Все дорожки оборудуют современным освещением, а зоны отдыха — мягкой подсветкой от торшеров и настенных светильников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.