В Коломне определили самые популярные имена новорожденных за ноябрь

В ноябре 2024 года в Коломенском управлении ЗАГС было зарегистрировано 334 новорожденных. Уже традиционно мальчиков родилось больше, чем девочек — 189 и 145 соответственно. Кроме того, за месяц на свет появились четыре пары двойняшек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди самых популярных имен, которые коломенские родители выбрали для своих детей в ноябре, можно отметить следующие: Михаил, Александр и Тимофей для мальчиков и Анна, Виктория и Полина для девочек.

Некоторые мамы и папы решили проявить оригинальность и выбрали для своих детей редкие имена. Среди них можно выделить Феликса, Аверьяна, Архипа для мальчиков и Миропию, Инессу и Глафиру для девочек.

Теперь зарегистрировать ребенка можно, не выходя из дома. Все больше родителей в Коломне пользуются сервисом «Рождение ребенка» на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.