В Коломне очистили берега Репинских прудов на акции «Вода России»

Экологическая акция «Вода России» прошла 17 апреля на берегу Репинских прудов в Коломне. Несколько десятков активистов убрали мусор и сухую листву, расчистили подходы к воде и опилили сухие деревья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Субботники в этот день прошли одновременно в десяти регионах страны. Между площадками организовали телемост — на месте установили экран с видеоконференцсвязью, чтобы участники могли поприветствовать друг друга.

«Акция «Вода России» проводится уже двенадцатый год, и Московская область неизменно в ней участвует. К примеру, в 2025 году суммарно по территории Подмосковья с берегов рек убрано 1800 кубометров мусора. Все вывезено, утилизировано. Мы собрали это при помощи волонтеров и добровольцев», — рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронов.

«До конца года также расчистим зону у Щуровских прудов и берег реки Коломенки. Важно, что у коломенцев эта акция с каждым годом становится все более популярной. И мне очень приятно, что в экологических начинаниях нас поддерживают простые жители, в том числе дети и люди старшего поколения», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.

Коломна участвует в проекте третий год. В 2025 году волонтеры привели в порядок прибрежную зону реки Костерка в поселке Радужный, берег Оки у Акатьевской косы и каскад Щуровских прудов, а в 2024 году — территорию у реки Северка в поселке Непецино.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.