сегодня в 18:35

В Коломне объявлен электронный аукцион по содержанию дворов

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по содержанию дворовых территорий и текущему ремонту объектов благоустройства городского округа Коломна Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В рамках выполнения работ до конца 2024 года будет произведена валка деревьев в городских условиях, вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород, монтаж мелких металлоконструкций, очистка отверстий труб от грязи и наносов, очистка тротуаров и пешеходных ограждений, ремонт деревянных скамеек, установка дорожных знаков на металлических стойках, устройство покрытий из тротуарной плитки, ямочный ремонт тротуаров и т. д.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Коломна Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.