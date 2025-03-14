В Коломне начались работы по весеннему омолаживанию деревьев

Автовышка, бензопила, трактор и сильные мужчины — оптимальный набор, чтобы управляющая компания могла провести в порядок деревья во дворах. Март — это финальный месяц, когда сотрудники Департамента городского хозяйства проводят омолаживающее кронирование, ведь эту работу можно вести до начала сокодвижения и появления первых листьев. Об эом сообщает пресс-служба администрации округа

На этой неделе рабочие обрезали кроны возле дома № 33 по улице Калинина, 6 по Макеева и 56 по Гагарина.

Существует два типа обрезки деревьев: санитарная и омолаживающая. Санитарную обрезку можно проводить круглый год — она включает удаление сломанных или засохших ветвей. Омолаживающую обрезку проводят с октября по март. Ее чаще всего применяют к тополям, поскольку эти деревья достигают значительной высоты и становятся хрупкими на вершине.

Как пояснила начальник службы благоустройства ООО «ДГХ» Анастасия Краюшкина, жители часто обращаются с просьбами обрезать тополя, чтобы уменьшить количество пуха и улучшить внешний вид деревьев. Такие работы обязательно согласовываются с экологами, которые определяют допустимую глубину обрезки. После омолаживающей обрезки деревья начинают активно выпускать новые побеги, крона становится равномернее и пышнее.

До конца марта бригаде Департамента городского хозяйства предстоит посетить 17 адресов. Для бензопилы подготовили более 35 деревьев. Из них 11 придется спилить полностью, поскольку их признали аварийными, и экологи дали разрешение на ликвидацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.