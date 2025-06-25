В Коломне началась реконструкция сквера имени адмирала С. Г. Горшкова

Сквер имени адмирала С. Г. Горшкова в Коломне приобретет обновленный облик уже к декабрю этого года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас на этой территории стартовали работы по реконструкции.

Новый проект направлен на развитие общественного пространства с акцентом на сохранение исторической памяти и интеграцию удобных современных элементов. Среди планируемых изменений — обустройство отдельной площадки для культурных и социальных мероприятий, установка современных систем освещения и видеонаблюдения. Рядом с загсом появится особая зона для молодоженов и гостей столицы с тематическими фотозонами и романтическими композициями. Сам сквер дополнительно озеленят декоративными растениями, а еще тут появятся зеленые газоны. Центральным объектом сквера останется бюст прославленного морского офицера, Героя Советского Союза адмирала Сергея Горшкова.

Удобное расположение сквера в самом центре Коломны в непосредственной близости от торговых центров, точек общественного питания, гостиниц и Дворца бракосочетания обещает сделать обновленную территорию популярной среди горожан и туристов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.