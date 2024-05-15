сегодня в 18:41

В Коломне на 74% реконструировали крупнейший в РФ комплекс переработки ТКО

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили реконструкцию комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов «Юг», расположенного в селе Мячково округа Коломна. Готовность первого этапа составляет 74%. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На текущий момент застройщик «МПК Коломенский» проводит пуско-наладку техоборудования локальных очистных сооружений.

В рамках реализации проекта реконструкции строятся дополнительные сооружения очистки фильтрата производительностью 200 куб. метров в сутки. По окончании строительства общая производительность возрастет на 100 куб. метров в сутки.

Реконструкцию в рамках 1 этапа завершат летом текущего года. Благодаря увеличению производственных мощностей экологическая безопасность объекта кратно возрастет.

Крупнейший в России комплекс по переработке отходов «Юг» занимает площадь порядка 28 тыс. кв. метров.

Строительство объекта осуществили благодаря нацпроекту «Экология». С 2019 года здесь перерабатывается до 650 тыс. тонн отходов в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.