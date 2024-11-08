В Коломне, Красногорске и Щелкове пресекли нарушения правил обращения с отходами

На уходящей неделе инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в ходе рейдов совместно с сотрудниками полиции пресекли нарушения правил обращения с отходами строительства, сноса и грунтами в трех городских округах. Все нарушители задержаны. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

В городском округе Коломна водитель самосвала пытался выгрузить строительный мусор на открытый грунт. Помимо этого, незаконные пункты приема отходов выявлены в Красногорске, вблизи села Николо-Урюпино, а также в Щелкове, около деревни Назимиха, где неоднократно фиксировались попытки образования незаконных свалок.

Сотрудники полиции задержали в общей сложности 4 самосвала, техника отправлена на ответственное хранение. Все нарушители подвергнутся административным наказаниям.

Помимо этого, средствами фотофиксации в течение недели установлены 24 факта незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов, виновники привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 363 тыс. рублей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.