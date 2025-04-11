В Коломне к летнему сезону откроют новую пляжную зону

К летнему сезону в Коломне откроют новую пляжную зону. Новое общественное пространство на берегу реки Коломенки уже получило федеральное признание: территорию набережной включили в реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в России в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое общественное пространство на Коломенке обустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Теперь это современное и уютное место для отдыха. Здесь установили фонари и лавочки, лежаки и зонтики, туалеты с душевыми, оборудовали детскую площадку, пешеходные дорожки и удобный спуск со стороны улицы Октябрьской революции. Ближе к купальному сезону на пляже появится зона фудкорта», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В 2024 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Городском округе Коломна было реализовано сразу три важных проекта: реконструкция парка Мира, стадиона «Авангард», зона отдыха у реки Коломенка.

Заложена основа и для других проектов, к реализации которых приступили в этом году, в их числе: благоустройство карьера «Западный» в Озерах, парка 50-летия Октября в Колычеве, сквера у кинотеатра «Горизонт», скверов имени адмирала Горшкова, академика Макеева, известной всем зоны отдыха «Блюдечко». Концепции всех проектов обязательно обсуждают с жителями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.