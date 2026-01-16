В Коломне и Озерах продолжают убирать и вывозить снег с улиц и дорог

В городском округе Коломна и Озерах 16 января продолжаются работы по уборке и вывозу снега с улиц, автомобильных дорог и сельских территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне 16 января на улицах Гаврилова и Южная работает ротор для переброски снега с проезжей части. Два трактора очищают дороги в частном секторе у улиц Ленина и Леваневского. На улицах Фрунзе и Левшина продолжается вывоз снега. На Красногвардейской, Посадской и Льва Толстого проводится расчистка створов дорог и подходов к пешеходным переходам.

В Озерах техника вывозит снег с улицы Пролетарской и Рабочего переулка. Автогрейдер работает на улицах Стачечная, Красные Озеры, Трудовая и Юрия Сергеева. Комбинированная дорожная машина очищает маршрут Катюшино поле, площадь Советская, Литерные дома, Болотово, Роговое поле, Челноки и Жилкоп. В районах Жилкоп и Роговое поле задействованы два экскаватора и трактор.

В сельских населенных пунктах техника работает в Городищах, Лысцеве, Колодкине, Субботове, Павлееве, Каменке, Борисове, Пирочах, Городце, Лесной поляне, СНТ «Ветеран», Речицах, СНТ «Речицы-2», Реброве, Мощаницах, СНТ «Березка-1», Стояньеве и по Биорковскому направлению. В деревне Малышево проедет грейдер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.