В Коломне и Озерах полным ходом идет весенняя посевная кампания

Несмотря на холодный май, в полях городского округа Коломна полным ходом идет посевная кампания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 34 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий отведено в этом году под посев и посадку картофеля, овощей, зерновых, кормовых и масличных культур. Посевная площадь в этом сезоне увеличилась на 184 гектара.

Городской округ Коломна входит в десятку муниципалитетов-лидеров агропромышленного комплекса Подмосковья по целому ряду показателей. В этом году в весенней посевной кампании участвуют 21 сельхозпредприятие и 23 крестьянско-фермерских хозяйства. Среди самых крупных агропредприятий — АО «Сосновка», АО «Предприятие Емельяновка», АО «Озеры» и ФГУП АПК «Непецино».

Сельхозпредприятия агрохолдинга «ОСП Агро» в эти дни, в частности, приступили к посадке кукурузы. Лидерами по посевным площадям среди фермеров являются Владимир Чухарев, Владимир Золотарев и Лариса Морозова.

«Наши аграрии держат хорошие темпы, которые были достигнуты, в том числе из-за предварительной подготовки к полевым работам», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.