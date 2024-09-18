В Коломне и Озерах подтвердили готовность теплосетей к отопительному сезону

Городской округ Коломна завершает подготовку к зиме. Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили с помощью гидравлических испытаний тепловые сети и подтвердили их готовность к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сети водоснабжения и водоотведения подготовлены на 99%. Все 119 котельных прошли проверку и готовы к отопительному сезону», — рассказал заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич.

Важные объекты теплоэнергетического комплекса округа осмотрел глава муниципалитета Александр Гречищев. Вместе с заместителем Дмитрием Ходасевичем и руководителем муниципального предприятия «Тепло Коломны» Николаем Герлинским он побывал в котельных на территории бывшего совхоза «Коломенский», в посёлке Радужном и в Запрудах.

«Своевременное выполнение всех подготовительных мероприятий позволит нам многократно увеличить надежность функционирования таких объектов в период отопительного сезона, но самое главное при этом — слаженность действий управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций», — подчеркнул глава.

По данным на 13 сентября в Коломне и Озерах подготовлено к прохождению осенне-зимнего периода 1838 многоквартирных домов из 1842, что составляет 99%. Выданы паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 139 из 139 потребителей социальной сферы.

С понедельника в округе специалисты ЖКХ начали заполнять системы отопления и проводить пробные топки. Как пояснили в МУП «Тепло Коломны», начало отопительного сезона в округе напрямую зависит от среднесуточной температуры воздуха на улице. Когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится ниже восьми градусов, в администрации округа подписывается постановление, которое и дает старт запуску тепла в жилые дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.