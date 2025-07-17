«Умный» светофор заработал в мкр Львовский Подольска

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Умный светофор заработал в микрорайоне Львовский в Подольске на пересечении улицы Московской с трассой А-107. Безопасность дорожного движения теперь контролирует адаптивный светофор, сообщает пресс-служба администрации округа.

Светофор автоматически подстраивается под текущую обстановку на дороге, меняя длительность световых сигналов в зависимости от интенсивности потока машин. Система использует камеры, датчики и программное обеспечение для анализа дорожной ситуации в реальном времени.

Власти округа ожидают, что благодаря интеллектуальному светофору повысится безопасность на дороге и снизится уровень стресса водителей из-за пробок.

Трасса А-107 («Московское малое кольцо») проходит через Львовский, соединяя ключевые направления Московской области. На участке активно развивается дорожная сеть, включая планы по строительству развязок и эстакад.

Пробки на пересечении с улицей Московской ранее были частым явлением. Установка умного светофора позволила оптимизировать трафик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.