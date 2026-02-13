сегодня в 16:37

В Коломне и Озерах коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада 13 февраля

Дорожные и коммунальные службы городского округа Коломна 13 февраля проводят расчистку и вывоз снега после обильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 13 февраля, в городском округе Коломна на уборке снега задействовано 90 единиц техники. Работы ведутся как в самой Коломне, так и в сельских населенных пунктах, включая Паткино, Холмы, Большое Уварово, Тарбушево, Городищи, Радужный, Проводник, Колодкино, Шеметово, Непецино, Борисовское, Сурино, Комлево, Угорная Слобода, Русилово, Тимирево, Сельниково, Нестерово, Афанасьево, Макшеево, Горки, Молодинки, Новопокровское, Мячково, Бортниково, Малышево, Коробчеево, Пестриково, Сергиевское, Сергиевский, Парфентьево, Амерево, Чанки, Бакунино, Северское, Подлужье, Черкизово, Дуброво, Редькино, Сосновка, Новоселки, Туменское, Богородское, Солосцово, Игнатьево и Захаркино.

В Коломне техника и рабочие очищают улицы Южная, Филина, Девичье Поле, Астахова, Пионерская, Кирова, Юбилейная, Полянская, Зеленая, Фурманова, Чкалова, Малинское и Озерское шоссе, а также микрорайоны Подлипки и Щурово. Бригады убирают тротуары на Бульваре 800-летия Коломны, улицах Филина, Гаврилова и Захарова.

В Озерах тракторы, погрузчик и пешая бригада работают в микрорайоне имени Маршала Катукова и 1-м микрорайоне. Экскаваторы-погрузчики очищают улицы Обухова и Железнодорожную, продолжается вывоз снега с улицы Фрунзе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.