В Коломне и Озерах 25 апреля пройдет весенний субботник

Субботник в рамках Всероссийской весенней акции пройдет 25 апреля в городском округе Коломна. Уборку организуют на 12 площадках в Коломне и Озерах, начало — в 10:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне центральными площадками станут улицы Гражданская и Коломенская, Озерский проезд, набережная Дмитрия Донского, сквер по Озерскому шоссе, Репинские и Щуровские пруды, а также зеленые зоны на улицах Суворова и Цементников.

В Озерах порядок наведут рядом с железнодорожной станцией, на Зеленой Горке и на улице Стачечной. Всего в округе определили 12 точек для проведения сезонной уборки — девять в Коломне и три в Озерах.

Принять участие в субботнике могут все желающие без возрастных ограничений. Участникам выдадут грабли, перчатки и мешки для мусора. Полный список площадок размещен на официальном сайте администрации городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.