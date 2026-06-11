В Коломне и Озерах 12 июня отметят День России в парках

Праздничные мероприятия пройдут 12 июня в парках городского округа Коломна. Для жителей и гостей подготовили концерты, ярмарки, выставки и интерактивные программы в Коломне и Озерах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне программа начнется в 14.00. Гостей ждут ярмарка мастеров, интерактивная карта России, тематические фотозоны и несколько уличных выставок — национальной одежды и кукол, народных инструментов, работ с видами Коломны. Также представят проект «Россия на холсте». Концерт откроет шествие в народных костюмах.

В парке Мира мероприятия стартуют в 15.30. В программе — концерт «Пою тебе, моя Россия», показательные выступления тхэквондистов, мастер-классы, вернисаж и ярмарка народных умельцев. Для семей подготовили интерактив «Большие гонки» с надувным реквизитом. Пройдет акция «#КасаетсяКаждого»: волонтеры раздадут ленточки-триколоры, организуют выставку автомобилей с гуманитарной помощью, ветераны СВО расскажут о себе и сослуживцах.

В парке «Сосновый бор» в Озерах события начнутся в 16.00. Здесь откроются игротека, выставки, фотозоны в русском стиле, торговые ряды и творческие мастерские. Посетители узнают о знаменитых земляках, увидят Озеры глазами художников и совершат виртуальное путешествие по России. Праздник завершится концертом «Пою тебе, моя Россия!»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.