сегодня в 10:46

В Коломне допущены нарушения при организации и проведении торгов

Комиссия Московского областного УФАС рассмотрела жалобу ООО «БУРУМЕЧ» на действия администрации г. о. Коломна при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Согласно доводу жалобы администрацией допущено нарушение при установлении сроков подачи заявок на участие в аукционе.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения аукциона, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.