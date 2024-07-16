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В Коломне благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенки

В округе Коломна благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенки, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Коломна.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха на берегу реки Коломенки, этап 1, второй участок», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству зоны отдыха на берегу реки Коломенки (этап 1) (второй участок)». Планируется установка малых архитектурных форм, озеленение, установка павильонов, системы громкоговорящего оповещения и т. д.

Выполнение работ планируется завершить к концу 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.