В Коломне благоустроят 22 дворовые территории до конца года

На территории двора у домов № 16 и 18 по улице Малышева в Коломне продолжается комплексное благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Подрядная организация проводит ремонт дорожного полотна: появятся новые парковочные места, будут оборудованы пешеходные дорожки. Кроме того, во дворе заканчивается монтаж новой детской игровой площадки», — рассказал начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников.

Специалисты уже уложили здесь безопасное покрытие на основе резиновой крошки и установили современный игровой городок. Все работы по благоустройству дворовой территории планируют завершить в течение 2 недель.

Всего в этом году в Коломне приведут в порядок 22 дворовые территории. В рамках капитального ремонта обновят детские и спортивные площадки, оборудуют парковочные места и благоустроят придомовые территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.