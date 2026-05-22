В Коломне благоустроят 13 дворов до октября 2026 года

Комплексное благоустройство 13 дворовых территорий стартовало 20 мая в городском округе Коломна по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Работы пройдут в Коломне, Озерах и сельских населенных пунктах, их планируют завершить в октябре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В адресный перечень на 2026 год включили 13 территорий: шесть в Коломне, две в Озерах и пять на селе. Общая площадь ремонта превысит 32 тысячи квадратных метров.

На двух объектах работы уже начались. Благоустройство ведется во дворе домов №103, 101, 99а, 99, 97 по улице Ленина и №7 по проспекту Кирова, а также на территории между домами №19, 21 по улице Гагарина и №5 на площади Советская. Следующим обновят двор шести многоквартирных домов: №32, 34 по улице Горького, №41, 41а по проспекту Кирова и №12, 14 по улице Зеленая.

«Подрядчики обновят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и тротуаров, отремонтируют хозяйственные площадки и лестницы, выполнят работы по озеленению, приведут в порядок существующие парковки, а при необходимости обустроят новые места для стоянки. Обязательно установят необходимые дорожные знаки и искусственные неровности», — рассказала заместитель начальника отдела благоустройства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Валерия Козич.

Проекты для каждого двора разработали индивидуально с учетом пожеланий жителей, расположения подземных коммуникаций и особенностей территорий. Завершить все работы планируют в октябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.