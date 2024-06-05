сегодня в 13:14

В Коломне 8 образовательных программ были признаны лучшими в стране

Восемь образовательных программ ГСГУ вошли в список «Лучшие образовательные программы инновационной России» в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди победителей такие направления, как экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, педагогическое образование, специальное дефектологическое образование, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, лингвистика и психолого-педагогическое образование.

Проректор по учебно-методической работе ГСГУ, Елена Ветошкина, выразила гордость за достижения университета.

Она отметила, что на протяжении 14 лет программы, реализуемые в ГСГУ, попадают в этот «звездный» список».

Ценность проекта, по ее словам, который основывается на анализе открытых данных и экспертных оценок, проведенных среди широкого круга стейкхолдеров, имеющих непосредственное отношение к образованию. Такой подход позволяет выявлять программы, которые действительно обеспечивают высокий уровень профессиональной подготовки.

Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» осуществляется при поддержке Гильдии экспертов в сфере высшего образования, Национального центра общественно-профессиональной аккредитации и информационно-аналитического журнала «Аккредитация в образовании», что гарантирует объективность и прозрачность оценки образовательных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.