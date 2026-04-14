В Коломне 23 апреля встретят ковчег с мощами Филарета

Ковчег с частицей мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, прибудет в Коломну 23 апреля. Святыня будет доступна для поклонения в Тихвинском храме на Соборной площади 23 и 24 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ковчег торжественно встретят 23 апреля в 8:45 на Соборной площади Коломенского кремля. В 9:00 в Тихвинском храме начнется божественная литургия, которую возглавят митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

В первый день поклониться святыне можно будет с 8:45 до 19:00. В 17:00 запланирован молебен с акафистом. 24 апреля ковчег будет открыт для прихожан с 8:00 до 16:30, молебны пройдут после окончания литургии и в 16:00.

Святителя Филарета — молитвенника, ученого и богослова — особенно почитают в Коломне. В микрорайоне Щурово более 25 лет работает православная классическая гимназия его имени — единственная православная школа на территории Коломенской епархии. Имя святителя также получит новый храм, который строят в микрорайоне Колычево.

