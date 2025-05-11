В коломенском Музее артиллерии и артиллерийского образования открылась экспозиция к 80-летию Победы в ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Никиты Чаплина.

Коломна на протяжении почти 250 лет является городом, в котором неизменно дислоцируются артиллерийские части, а в годы Великой Отечественной войны здесь были сформированы 7 артиллерийских дивизий, 24 артиллерийские бригады, 12 артиллерийских полков. Одним из первых посетителей выставки стал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Музей станет не просто хранилищем экспонатов, но и научно-учебной базой для нашей молодежи. Одной из важнейших задач станет возвращение в экспозицию экспонатов Музея истории КВАКУ, которые были переданы в другие хранилища после расформирования училища. Уверен, новый Музей станет достойным дополнением к уже существующему Музею Боевой Славы и важным центром патриотического воспитания для подрастающего поколения», — сказал парламентарий.

Музей артиллерии и артиллерийского образования создан по инициативе выпускников Коломенского высшего артиллерийского командного училища (КВАКУ), которую реализует Фонд популяризации отечественной истории, культуры и воинских традиций «Военная Платформа» под руководством Андрея Келя. Выставочное пространство станет важным центром сохранения памяти о героическом прошлом России и роли артиллерии в Победе в Великой Отечественной войне. Открытие основной экспозиции музея запланировано на ноябрь 2025 года.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.