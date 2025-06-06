В коломенском ГСГУ стартовала XVI приокская конференция по математике

На факультете математики, физики, химии и информатики коломенского Государственного социально-гуманитарного университета открылась XVI Приокская конференция «Дифференциальные уравнения и смежные вопросы математики». Ее посетили 35 исследователей из ведущих университетов и академических институтов страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что в этом году конференция посвящена 75-летию со дня рождения академика Российской академии наук Андрея Болибруха и памяти доцента кафедры информатики вуза Сергея Алленова.

Среди участников — представители МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ и других вузов. Конференция продлится три дня, на ней молодые исследователи представят 25 научных докладов на разные темы: от классических задач в области дифференциальных уравнений до современных прикладных исследований, связанных с инженерными и IT-технологиями.

В первый день участники рассказали о пределе нулевой вязкости и динамике многогранников — важных направлениях для фундаментальной науки и практических разработок.

Конференция продолжит работу до 7 июня и, как отмечают организаторы, вновь станет площадкой для межуниверситетского научного диалога и поддержки молодых исследователей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.