В коломенском ГСГУ появится новая специальность «Судебная и прокурорская деятельность»

Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) объявил о старте новой образовательной программы — «Судебная и прокурорская деятельность». Обучение будет доступно как в очной, так и в заочной формах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Новая специальность будет реализована на юридическом факультете. Программа успешно прошла лицензирование в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Как рассказала декан юридического факультета Мария Головацкая, первый набор студентов по специализации «Судебная деятельность» состоится в рамках приемной кампании 2026 года. Обучение обеспечит фундаментальную подготовку во всех ключевых отраслях юридической науки, а выпускникам откроет широкие карьерные перспективы — от государственной службы в судебной и правоохранительной системах до частной практики и адвокатуры.

Особое внимание в программе будет уделено практике. Студенты смогут получить профессиональный опыт в городских и районных судах, у мировых судей, а также в арбитражном суде Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.