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11 марта в Коломенской духовной семинарии состоялась областная конференция «Духовно-нравственное просвещение в школах и детских садах». Мероприятие было организовано в рамках совместной работы министерства образования Московской области и Московской митрополии Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В конференции приняли участие руководители муниципальных органов управления образованием, директора и учителя 3-х классов общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений и благочинные округов Коломенской епархии.

С приветственным словом к собравшимся обратился Патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Он подчеркнул важность духовного воспитания молодежи и отметил особое значение Православия в образовательном процессе.

О мерах, принимаемых правительством для поддержки духовно-нравственного воспитания в учебных заведениях, рассказала заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова. Она подчеркнула необходимость тесного сотрудничества между государственными органами и Церковью в вопросах образования.

На встрече участники обсудили вопросы осознанного выбора модуля «Основы православной культуры» в школах Коломенского зонального объединения, а также включение духовно-нравственного компонента в работу дошкольных отделений образовательных комплексов.

В ходе мероприятия Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел наградил победителей регионального проекта «Святое кольцо Подмосковья», который направлен на расширение кругозора обучающихся образовательных организаций в области духовно-нравственной культуры. Архиерейскими грамотами были отмечены школа № 15 с русским этнокультурным компонентом г. о. Жуковский, лицей им. Стрельцова П.В г. о. Воскресенск и школа «Траектория успеха» г. о. Воскресенск.

Завершилась конференция выступлением молодежного театра «На Зеленой» Государственного социально-гуманитарного университета, а также посещением музея Коломенской духовной семинарии. Каждый участник получил в подарок от митрополита Павла экземпляр книги «Новый Завет» в качестве памятного сувенира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.