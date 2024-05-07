В колледже Подмосковья стартовала Всероссийская акция «Стена памяти»

В преддверии праздника Великой Победы студенты подмосковного колледжа «Энергия» всех структурных подразделений приняли участие в акции «Стена Памяти». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На стендах колледжа расположены фотографии участников Великой Отечественной войны — прадедов студентов, портреты ветеранов, а также фотографии погибших героев СВО — выпускников колледжа. В библиотеке расставлены книги о Великой Отечественной войне и другая атрибутика. Ко Дню Победы в каждом классе оформлен уголок «Стена Памяти», на котором также размещены портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Участие в данной акции учит чтить память героев и их вклад в величайшее событие двадцатого века — Победу в Великой Отечественной войне. Только наглядно можно рассказать подрастающему поколению, насколько значима Победа для нашего народа и какой ценой она завоевана.

Акция «Стена Памяти» помогает сохранить и передать будущим поколениям историческую память о Великой Победе. После Дня Победы все материалы будут переданы в проект «Лица Победы». Ребята вместе со своими наставниками пришли к выводу, что это не просто фотографии, а символ настоящего мужества, героизма и великой чести.

«Мы помним, мы гордимся…!» — как рассказали студенты, стенд с таким названием находится в фойе колледжа у центрального входа и до 9 мая можно прикрепить на стенд портрет родственника — участника Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.