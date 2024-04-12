В колледже Подмосковья прошла неделя здоровья
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В колледже «Подмосковье» прошла неделя здоровья, направленная на популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках недели прошли различные мероприятия, посвященные спорту, полезным и вредным привычкам, а также здоровому питанию. Студенты и педагоги с удовольствием поучаствовали в утренней музыкальной зарядке и получили заряд бодрости на весь день.
Активисты первичного отделения «Движения Первых» провели на переменах подвижные игры, танцевальные флешмобы, загадали загадки, викторины и ребусы, а также организовали конкурс рисунков о ЗОЖ.
Одним из главных событий недели стал турнир по волейболу между командами всех структурных подразделений колледжа. Все команды показали рвение к победе и спортивный азарт. По итогам игры призовые места распределились следующим образом: 1 место — команда структурного подразделения № 7, 2 место — команда структурного подразделения № 1, а 3 место — команда структурного подразделения № 8.
Неделя здоровья в колледже «Подмосковье» стала ярким и запоминающимся событием, которое помогло студентам и педагогам осознать важность здорового образа жизни и приобщиться к занятиям спортом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.