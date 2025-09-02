В колледже «Подмосковье» стартовал новый учебный год

1 сентября торжественные линейки в колледже «Подмосковье» начались с поднятия флага и исполнения гимна России. Первокурсников поздравили министр просвещения Сергей Кравцов, директор департамента СПО Виктор Неумывакин и, конечно, директор колледжа Антонина Юдина. К ним присоединились работодатели, представители общественных организаций, участники и ветераны СВО, педагоги. Для ребят прозвучал знакомый со школьных лет первый звонок, символично открывающий дверь в новую жизнь, наполненную интересными дисциплинами, новыми знаниями и полезными профессиональными навыками. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Особые заслуги не остались без внимания: преподаватели и студенты получили грамоты и дипломы. А после линеек во всех корпусах прошёл единый классный час на тему «Зачем человеку учиться?». Студенты обсудили, как раньше передавались знания, какую важную роль играют педагоги и сокурсники. Разговор зашел и о возможностях, которые открывает эффективно построенный процесс обучения.

Кроме того, 1 сентября в колледже «Подмосковье» в структурном подразделении №6 г.о. Клин прошло торжественное открытие обновленных современных мастерских, оборудованных в рамках масштабного проекта «Мастерские Подмосковья».

Мастерские оснащены новейшим оборудованием для проведения диагностики, ТО и ремонта различных узлов механического, автоматизированного и роботизированного промышленного оборудования в различных отраслях и обеспечения их надежной работы.

Лабораторные стенды мастерских оснащены разнообразными элементами современного промышленного оборудования, такими как: механические, редукторные и ременные передачи, червячный редуктор, различные соединения деталей машин и многие другие. Это позволяет студентам уверенно осваивать практические навыки эксплуатации, обслуживания и ремонта техники, а также успешно справляться с решением комплексных задач по измерениям и расчетам ключевых рабочих характеристик оборудования.

Право перерезать красную ленту было предоставлено директору Антонине Юдиной и руководителю структурного подразделения Сергею Курушину.

Уже сегодня новые мастерские приняли первых студентов по направлениям «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» и «Эксплуатация электрического, электромеханического оборудования (по отраслям)». Здесь также будут проходить демонстрационные экзамены, чемпионаты различных уровней и специализированные стажировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.