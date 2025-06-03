В колледже «Подмосковье» прошла традиционная военно-спортивная игра «Звезда»

В колледже «Подмосковье» состоялась традиционная Х военно-спортивная игра «Звезда», в которой приняли участие команды всех структурных подразделений учебного заведения. В этом году игра была посвящена празднованию Года защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие открыло директор колледжа Антонина Викторовна Юдина. В числе почетных гостей присутствовали заместитель Главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик, начальник управления образования администрации Солнечногорска Ирина Тишина и начальник отдела молодежной политики Солнечногорска Марина Гасымова.

На мероприятии выступил сводный хор колледжа под руководством преподавателя Натальи Гопко, который исполнил музыкальную композицию, посвященную России. Клуб моделистов «Броня» представил интерактивную диораму «Взятие Зееловских высот».

В соревнованиях приняли участие девять команд, которые соревновались в различных этапах: строевой смотр, военизированная эстафета, бросок учебной гранаты, канатная переправа, стрельба из пневматического оружия и викторина на знание истории. Завершились соревнования обедом с солдатской кашей из полевой кухни.

Все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и мужество. Каждая из них заняла призовое место, подтвердив звание победителей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.