В колледже «Подмосковье» прошла неделя английского языка

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В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в Лобне, Химках, Солнечногорске и Клину прошла предметная неделя по иностранному языку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты под руководством преподавателей активно участвовали в викторинах, играх, конференциях и других мероприятиях, связанных с изучением английского языка.

По словам представителей учреждения, неделя иностранных языков не только углубила знания студентов, но и способствовала расширению их культурного кругозора и развитию творческих способностей. В рамках программы проводились интеллектуальные игры, защиты проектов, квесты, олимпиады, где учащиеся могли продемонстрировать свои языковые навыки.

«Такие мероприятия повышают интерес к изучению иностранных языков, развивают кругозор и мотивируют студентов быть активными и творческими в учебе», — отметили в руководстве колледжа.

Там также добавили, что преподаватели приложили все усилия, чтобы предметная неделя стала ярким и полезным событием в учебной жизни студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.