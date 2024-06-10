В колледже «Подмосковье» прошла «Ярмарка вакансий»

Она собрала студентов выпускных курсов и представителей 45 компаний-партнеров из городских округов Клин и Солнечногорск. Среди участников были известные организации, такие как: компания, специализирующееся на гофрокартоне и гофроупаковке «Челны Упак», транспортно-логистическая компания ФМ Ложистик, компания по изготовлению и проектированию изделий электроники «Резонит», компания по производству стеклянных жидкостных термометров «Термоприбор», Солнечногорский механический завод, «Россети Московский регион», ОМВД России по г. о. Клин, «Шереметьево Безопасность», Клинская больница, «Водоканал», «Эстель Центр» и многие другие.

Открыли мероприятие директор колледжа Антонина Юдина и глава городского округа Клин Алёна Сокольская. Они подчеркнули значимость трудоустройства в современном мире, где молодежь стремится не только к получению качественного образования, но и к поиску работы, способной обеспечить стабильность и возможности для профессионального роста.

«Ярмарка вакансий» предоставила уникальную возможность студентам встретиться с потенциальными работодателями, задать вопросы и обсудить перспективы трудоустройства. Это мероприятие остается важной платформой для студентов, желающих начать свою карьеру с уверенностью в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.