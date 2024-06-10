В колледже «Подмосковье» проходят демонстрационные экзамены для студентов

В колледже «Подмосковье» проводится серия демонстрационных экзаменов, которые стали испытанием профессиональных навыков для студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Несколько часов практического выполнения задания могут показать знания обучающихся за весь курс обучения. Испытания проходят на девяти площадках колледжа.

Студенты специальности «Графический дизайн» занимаются разработкой технических заданий на продукты графического дизайна, созданием дизайн-макетов и их подготовкой к печати. Те, кто обучается в области «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», демонстрируют свои умения в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Экзамены проходят в мастерских, оснащенных современным профессиональным оборудованием, что позволяет студентам показать свои навыки в реальных условиях работы.

Независимые эксперты и партнеры-работодатели, присутствующие на экзаменах, не только оценивают качество выполнения заданий, но и выявляют среди студентов потенциальных кандидатов для последующего трудоустройства. Это открывает перед выпускниками колледжа «Подмосковье» новые перспективы и возможности для начала успешной карьеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.