В колледже «Московия» в Жуковском обучают сварщиков с помощью VR-технологий

В жуковском подразделении колледжа «Московия» студенты теперь отрабатывают навыки сварки не только на традиционном оборудовании, но и с использованием VR-технологий. Виртуальные тренажеры позволяют будущим специалистам безопасно и эффективно осваивать аргонно-дуговую и полуавтоматическую сварку.

Особое внимание уделяется практическим занятиям: учащиеся изготавливают изделия, такие как мангалы и печи, в том числе для участников СВО. Это помогает студентам применять полученные знания на практике и готовиться к работе на современных предприятиях.

В конце прошлого года в колледже открыли новые мастерские для электромонтажных и сварочных работ, оснастив их современным оборудованием и учебными стендами. Также были установлены VR-тренажеры и квадрокоптеры, чтобы студенты могли осваивать профессию оператора дронов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.