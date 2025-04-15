В колледже Химок прошел день открытых дверей

В колледже «Подмосковье» в Химках провели день открытых дверей для абитуриентов. Будущим студентам рассказали об инновационных программах обучения и условиях поступления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все желающие приняли участие в образовательных мастер-классах по парикмахерскому искусству, кулинарному мастерству, медицинским навыкам, а также побывали в сварочных и токарных мастерских. Всего в мероприятии приняли участие более 300 абитуриентов.

На мероприятии выступили руководители и представители колледжа, а также работодатели и эксперты. Специалисты рассказали о правилах приема и особенностях специальностей в разных сферах. Встречу провели в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Колледж «Подмосковье» — одно из самых крупных учебных заведений среднего профессионального образования Московской области. Уже на протяжении четырех лет подряд колледж входит в топ-100 лучших образовательных организаций России. Сегодня здесь обучаются более пяти с половиной тысяч студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.