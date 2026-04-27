В колледже «Энергия» в Подмосковье написали «Диктант Победы»

Акция прошла уже в восьмой раз. В этом году ее приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вопросы касались его биографии, полководческого таланта и вклада в Победу, а также проводили параллели с событиями специальной военной операции.

«С каждым годом попыток переписать историю становится все больше. „Диктант Победы“ — это наш общий ответ тем, кто хочет забыть или исказить подвиг советского солдата. Надеемся, что наши студенты успешно справились с заданием и теперь ждем результатов!» — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Участники, правильно ответившие на все 25 вопросов, станут победителями акции. Лучшие получат ценные призы, почетные дипломы и приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве в качестве гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.