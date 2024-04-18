В колледже «Энергия» провели мероприятие для детей

В преддверии единого дня открытых дверей в структурном подразделении подмосковного колледжа «Энергия» состоялось профориентационное мероприятие для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Будущих абитуриентов встретили сотрудники социально-педагогической службы, которые рассказали о выплатах и мерах социальной поддержки для данной категории граждан. Директор колледжа Нерсес Нерсесян и заведующие структурных подразделений предоставили информацию о профессиях и специальностях, которые можно получить в колледже в следующем учебном году, и ответили на вопросы ребят.

Школьники приняли участие в профессиональных пробах по востребованным сегодня специальностям: БПЛА, парикмахерское искусство, автомеханика, реклама, основы сестринского дела, аддитивные и лазерные технологии, сварочное производство, металлообработка, малярные работы.

Гостям были представлены мастер-классы по робототехнике и мехатронике, организованные директором центра опережающей профессиональной подготовки Владимиром Ведутой и его командой: Владимиром Крюковым и Юрием Лебедевым.

Во встрече участвовали представители семи подразделений колледжа: центра авиационной подготовки, центра технологии машиностроения, центра инженерной подготовки, центра подготовки сферы услуг, центра медицинской подготовки, центра гидрометеорологии и центра оборонно-промышленной подготовки.

У школьников была возможность узнать, как стать конкурентоспособным специалистом, пройдя обучение по новым образовательным программам, содержание которых учитывает современные требования в динамично меняющихся промышленности и бизнесе.

Будущие абитуриенты колледжа «Энергия» увидели, чем живут студенты, и узнали о новых передовых специальностях и технологиях, которыми смогут овладеть в будущем.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.