В колледже «Энергия» Подмосковья прошло посвящение в студенты первокурсников

В структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» активно проходят церемонии посвящения в студенты. В разных подразделениях колледжа студенты собрались в актовом зале для участия в праздничном мероприятии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Посвящение в студенты — это важный момент в жизни первокурсника, полный волнения, ярких эмоций и незабываемых впечатлений, который все студенты с нетерпением ожидают каждый год. Студенты нового набора стали полноправными членами большой и дружной семьи колледжа», — сказал директор колледжа Константин Подоляк.

В Ногинске в центре информационно-технологической подготовки в честь праздника студенты совместно с кураторами подготовили представления групп, с девизом и эмблемами. На сцене звучали зажигательные песни, активисты студенческого совета разыгрывали сценки из студенческой жизни. А старшекурсники в шуточном ролике рассказали о прелестях обучения.

В Балашихинском центре инженерного программирования первокурсников поздравили студенты второго курса и заведующий структурным подразделением Также ребята подготовили номера, чтобы поздравить товарищей, повеселились, рассказали о планах на будущее, посмотрели зажигательный танец, показали сценки из учебной жизни и принесли клятву студента.

В Электроуглинском центре строительно-логистической подготовки состоялось все первокурсники представили будущую специальность и принесли клятву первокурсника. С напутствием выступила заведующая структурным подразделением Светлана Шаврова. А студенты танцевального коллектива «Мозаика» подготовили танец «Эмоции».

«Цель у разных форматов данного мероприятия-посвящения одна — поддержать и вдохновить новоиспечцнных студентов, сделать их процесс вхождения в коллектив быстрее и приятнее. Традиции неофициальной части посвящения тоже очень богаты и интересны. Обычно в колледже за организацию неофициальной части праздника отвечают старшекурсники. Они придумывают различные челленджи, квесты, игры, цель которых — сплотить и развлечь новичков. А заодно, рассказать им про традиции и интересные факты из жизни нашего колледжа», — сказала психолог Евгения Смирнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.