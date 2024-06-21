В колледже «Энергия» Подмосковья прошли отборочные этапы соревнований профмастерства

В Подмосковном колледже «Энергия» состоялся итоговый этап национального чемпионата «Профессионалы — 2024». Мероприятие прошло в Реутове на базе центра оборонно-промышленной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Юниоры продемонстрировали навыки в компетенции «Лазерные технологии», победители регионального этапа соревновались за звание лучших юных профессионалов страны, задания чемпионата были приближены к условиям реального производства и включали лазерную резку, точечную сварку и моделирование цифрового двойника.

Отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в Балашихинском структурном подразделении колледжа. Участники из 12 регионов России показали свои умения в компетенциях «Малярное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы».

Колледж «Энергия» активно участвует в конкурсах профессионального мастерства, подчеркивая свою роль в профессиональном сообществе и предоставляя студентам возможность демонстрировать свои навыки на высоком уровне. Это событие подчеркивает важность практического обучения и подготовки квалифицированных специалистов для будущего страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.